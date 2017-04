Olsztyn z umową na ul. Pieniężnego. Nowy most, buspas i przystanek

fot. MJ

Niebawem ruszy przebudowa ulicy Pieniężnego w Olsztynie. Piotr Grzymowicz, prezydent miasta, podpisał umowę z wykonawcą inwestycji, dzięki której pojawi się kolejny buspas, a mieszkańcy zyskają wygodne przejście między Parkiem Centralnym a Starówką.

Po zmianach, które dotknęły al. Piłsudskiego w centrum Olsztyna, miasto dąży teraz do przebudowy kolejnej ważnej ulicy. W planach władz miasta jest modernizacja na całej długości ul. Pieniężnego – od al. Piłsudskiego do ul. Szrajbera. Przy okazji wyremontowane zostaną także drobne fragmenty ul. Szrajbera i ul. Staszica. Dodatkowo powstanie przebudowany – wyższy – most Św. Jakuba, który ma za sobą już prawie sto lat historii. – Budowa nowego mostu w ciągu ulicy Pieniężnego to zadanie, które z uwagi na stan jego konstrukcji obecnego, już dłużej nie mogło czekać – podkreśla Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.



Inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków unijnych. Olsztyn w grudniu podpisał już z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności”, w którym to zawiera się m.in. przebudowa ul. Pieniężnego. Zaś 12 kwietnia prezydent miasta podpisał umowę na wykonanie inwestycji z firmą Skanska, której oferta zwyciężyła w przetargu.



– Wszystkie podejmowane działania to inwestycja w przyszłość naszego miasta – mówił Grzymowicz. – Olsztyn jest naszym domem. Staramy się, aby nam mieszkańcom żyło się tu coraz lepiej – dodał.

Najtrudniejszą i najbardziej kosztowną częścią inwestycji jest budowa mostu św. Jakuba. Most zostanie wyniesiony na wysokość około 80 cm ponad poziom istniejącego obiektu. Ma to umożliwić zaprojektowanie trasy pieszo-rowerowej (po stronie północnej rzeki Łyny), która bezkolizyjnie połączy ruch pieszy między parkiem Centralnym, a parkiem Podzamcze. Budowa mostu jest koniecznością ze względu na zły stan techniczny obiektu. To jednocześnie niezwykle istotny obiekt ze względów komunikacyjnych. To właśnie tą trasą kursuje aż 10 linii autobusowych. Dziennie przejeżdża tamtędy ok. 20 tys. pojazdów – wskazuje prezydent.



Ulica Pieniężnego będzie poprowadzona dokładnie jak obecny trakt. Będzie to dwukierunkowa jezdnia o dwóch pasach w kierunku śródmieścia (z czego jeden pas to pas dla autobusów) oraz jednym pasie w kierunku mostu Jakuba i pl. Roosevelta. W ciągu buspasu powstanie nowoczesny przystanek, wyposażony w elementy pomocnicze dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja wiąże się również z przebudową podziemnych sieci oraz budową nowego oświetlenia.



Wartość inwestycji wynosi 16,7 mln zł, z czego koszt wybudowania nowego mostu św. Jakuba to 13,8 mln. Zadanie ma zostać zrealizowane do końca tego roku.

