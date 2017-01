Kładka rowerowa pod mostem Łazienkowskim zatwierdzona

Nic nie stoi na przeszkodzie by ruszyła budowa dwóch tras rowerowych, po jednej w każdą stronę, podwieszanych pod mostem Łazienkowskim. ZDM poinformował nas, że zatwierdzono projekt i organizację ruchu.

Przeprawa rowerowa przez most Łazienkowski była gorącym tematem jeszcze zanim przed dwoma laty spłonął sam most. Katastrofa stała się dobrym impulsem do stworzenia tam przeprawy przez Wisłę z prawdziwego zdarzenia. Wcześniej rowerzyści musieli się przemykać wąskim chodnikiem, mając z jednej strony barierkę nad wodą, a z drugie pędzące samochody.Teraz nie ma już przeszkód by rozpocząć budowę. Informację, którą podał profil FB „Chcemy drogi dla rowerów na moście Łazienkowskim”, potwierdził nam ZDM. Gotowe jest pozwolenie na budowę. Kładkę zbuduje Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe w konsorcjum z firmą Intop Warszawa. Choć miasto zagwarantowało na tę inwestycję 16 mln zł, to zwycięska w przetargu oferta opiewa na 13,5 mln zł. Cała trasa rowerowa, łącznie z barierkami, będzie miała szerokość 3,4 m w każdą stronę. Po obu stronach Wisły trasa zostanie połączona z istniejącymi drogami. Na praskim brzegu ma zostać zachowana rezerwa na przyszłe połączenie z plażą.Termin zakończenia prac to 27 lipca przyszłego roku. Gdy na początku tego roku ówczesny wiceprezydent Jacek Wojciechowicz tłumaczył dlaczego kładki nie zbudowano równocześnie z odbudową mostu wskazywał, że zeszłoroczna reperacja miała na celu przywrócenie stanu sprzed katastrofy. Dopiero po tym most może zostać ulepszony.