Wrocław. Kładka Zwierzyniecka po raz pierwszy idzie do remontu

kładka Zwierzyniecka fot. Gortfield, lic. domena publiczna

Przez dwa wakacyjne miesiące piesi i rowerzyści nie będą mogli korzystać z kładki Zwierzynieckiej. 230–metrowa przeprawa przez Odrę, dzięki której można dostać się w okolice Ogrodu Zoologicznego zostanie gruntownie wyremontowana.

Kładkę zbudowano w 1976 r. i od tego czasu nie przechodziła remontu. To długi, liczący 232,4 metra, pięcioprzęsłowy most pieszo–rowerowy, który w środkowej części wisi na linach. Łączy ul. Na Grobli z Wielką Wyspą. Ma szerokość 4 metrów. Zastąpił kursujący wcześniej w tym miejscu prom.



W pierwszym etapie prac wykonawca przebuduje wjazdy i zjazdy na kładkę, które dziś są strome i sprawiają kłopot np. osobom poruszającym się na wózkach. – Teraz powstanie wygodny zjazd o mniejszym nachyleniu. Najpierw wykonawca zajmie jego prawą stronę (do użytku pozostanie lewa), a po zakończeniu tego fragmentu przejdzie na drugą stronę – mówi Ewa Mazur, rzecznik prasowa Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, cytowana przez oficjalny serwis urzędu miasta.



Dopiero potem remont przejdzie sama kładka. Powierzchnia pomostu zostanie wymieniona, a pozostałe elementy odnowione. – Wykonawca będzie musiał rozebrać cały pomost, a to będzie wymagało zamknięcia przeprawy, bo po prostu nie będzie po czym chodzić. Szacujemy, że potrwa to około 2 miesięcy – mówi Mazur.



Wrocław to miasto przez które przepływa nie tylko Odra, na której znajduje się szereg wysp, ale też jej dopływy. Według spisu Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w stolicy Dolnego Śląska jest 101 mostów i 33 kładki.

Podziel się z innymi:

Zobacz również

Aby brać udział w dyskusji konieczne jest włączenie obsługi JavaScript w przeglądarce