Rzeszów. Powstaną rowerowe mosty

fot. Houx, domena publiczna

Rzeszów planuje budowę trzech rowerowych przepraw przez Wisłok. Powstaną przy mostach Lwowskim, Karpackim i Narutowicza. Urzędnicy rozważają również dopuszczenie na nich ruchu pieszego. Jest już przetarg na opracowanie dokumentacji. Budowa ruszy najprawdopodobniej w pierwszej połowie przyszłego roku.

Rzeszowska sieć infrastruktury rowerowej rozrasta się. Urzędnicy starają się połączyć ją w spójną całość. Problem stanowią jednak mosty – brakuje na nich odpowiedniej infrastruktury (trasy rowerowe kończą się z jednej strony i zaczynają po drugiej), a ruch samochodów jest duży. Rowerzyści chcący przejechać na drugi brzeg korzystali z wąskich chodników dla pieszych. Powodowało to liczne konflikty, zwłaszcza na moście Karpackim, przez który w godzinach szczytu przejeżdża niemal 400 cyklistów na godzinę.



Powyższe problemy rowerzyści zgłosili urzędnikom. Ci postanowili rozwiązać problem. Rozważano możliwość wytyczenia ścieżek na istniejących konstrukcjach, musiałyby jednak powstać kosztem chodnika po jednej ze stron. Z racji wysokich kosztów w grę nie wchodziło również poszerzanie. Dlatego zapadła decyzja o budowie trzech oddzielnych, rowerowych kładek o lekkiej konstrukcji. Powstaną przy mostach Karpackim, Lwowskim i Narutowicza.



Jest przetarg na dokumentację



Rozpisano już pierwszy przetarg na wykonanie kompleksowej dokumentacji inwestycji. Wykonawca – oprócz projektów koncepcyjnych i budowlanych – będzie musiał dostarczyć m.in. opinie geologiczne, mapy do celów projektowych, materiały do uzyskania niezbędnych pozwoleń czy raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.



Wiadomo już, że pierwsza rowerowa przeprawa powstanie po północnej stronie mostu Karpackiego. Do budowy drugiej zostanie wykorzystany ciepłociąg biegnący wzdłuż mostu Narutowicza. W przypadku mostu Lwowskego rozważana jest możliwość stworzenia kładek rowerowych po obydwu stronach. O tym, czy tak się stanie, zadecyduje wybrana w przetargu firma, która stworzy dodatkowe opracowanie rozstrzygające zasadność budowy dwóch przepraw.



Urzędnicy rozważają również dopuszczenie na kładkach ruchu pieszego. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w trakcie prac dokumentacyjnych.



Budowa w przyszłym roku



Oferty można składać do 24 marca. O zwycięstwie w przetargu zadecyduje cena ofertowa (60%), okres gwarancji (minimum 3 lata; 20%) oraz doświadczenie projektanta w branży drogowej (20%).



Zwycięska firma musi dostarczyć dokumentację do 20 listopada. Rozpoczęcie budowy przepraw planowane jest na przyszły rok. Koszt całego przedsięwzięcia nie jest jeszcze znany. Wiadomo jednak, że miasto chce wspomóc się funduszami unijnymi. Urzędnicy liczą na 85-procentowe dofinansowanie w ramach kontynuacji programu transportowego.





