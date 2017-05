Kładka dla pieszych i rowerów pod mostem Łazienkowskim. Betonowanie zjazdów

ZDM nie zwalnia tempa przy budowie kładki pieszo-rowerowej na moście Łazienkowskim. Drogowcy rozpoczęli betonowanie ramp wjazdowych po obu stronach Wisły. Wszystkie prace mają się zakończyć w lipcu.

Betonowanie wykonawca rozpoczął od najazdów po stronie praskiej. Po nim przyszła kolej na zjazdy od strony śródmiejskiej. Równolegle trwa zbrojenie kolejnych ramp wjazdowych i przygotowywanie ich do betonowania.



Niemal gotowa jest część konstrukcji stalowej kładki, która będzie przechodziła na ul. Wał Miedzeszyński. Po zabezpieczeniu antykorozyjnym cały element – w trzech częściach – przyjedzie plac na budowę, gdzie zostanie zespawany i zamontowany do reszty konstrukcji. Równolegle kończy się montaż stalowych przęseł kładki. W najbliższym czasie rozpocznie się zabezpieczanie antykorozyjne styków.



Pod przeprawą będą dwie kładki – po północnej i południowej stronie. Po stronie śródmiejskiej połączą się one ze ścieżkami na Cyplu Czerniakowskim, po praskiej – z drogą rowerową wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego. Powstanie także dodatkowa kładka pozwalająca przejechać nad Wałem Miedzeszyńskim (po północnej stronie węzła), która połączy się z nową drogą dla rowerów wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych. Zachowana zostanie również rezerwa pod rampę pozwalającą dostać się na plażę i ścieżkę rekreacyjną na praskim brzegu Wisły.



Kładki pod mostem będą miały szerokość 3,4 m. Dzięki temu, że będą one podwieszone poniżej pomostu przeprawy, nachylenia wjazdów nie przekroczą 6-7 proc. Cała trasa będzie miała własne oświetlenie. Inwestycja jest realizowana w trybie „projektuj i buduj” przez firmę WPM „Mosty”. Budowa ma się skończyć w lipcu 2017 r.

